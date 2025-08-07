Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 21.30'da Gaziantep FK ile oynayacağı maç için bugün saat 16.00 İstanbul Havalimanı'ndan Gaziantep'e hareket edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray Gaziantep Maçına Hazır - Son Dakika
