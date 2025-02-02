Galatasaray Gaziantep'te Coşkuyla Karşılandı

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- Galatasaray'a, Gaziantep'te coşkulu karşılama

GAZİANTEP - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Galatasaray kafilesine, sarı-kırmızı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son çalışmanın ardından özel uçakla İstanbul'dan, Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Havalimanı'nda sarı-kırmızılıları, çok sayıda taraftar karşılarken, futbolcular ve teknik heyete tezahürat ve meşalelerle sevgi gösterisinde bulundu. Coşkulu karşılamanın ardından takım otobüsüne kafile daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, İsmail Jakobs ve Victor Nelsson yer almadı.

Galatasaray'ın, Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman ve Metehan Baltacı."