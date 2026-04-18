Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-0 Önde Geçti

18.04.2026 21:22
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada gelişen sağ kanatta topla buluşan Leroy Sane'nin pasında Yunus tek dokunuşla meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderdi. Defansın arkasına sarkan Mauro Icardi, burada tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada Jakobs'in sol kanattan yerden pasında topla buluşan Yunus'un vuruşunda meşin yuvarlak Goutas'tan döndü.

35. dakikada gelişen Leroy Sane'nin pasında Sara ceza sahası içi sol tarafında topla buluştu. Sara'nın içeriye çevirdiği topu arka direkte Yunus Akgün ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Eryaman

Hakemler: Batuhan Kolak, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson Kelven, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Dele Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Franco Tongya, Sekou Koita, Mbaya Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Metehan Mimaroğlu, Adama Traore, Arda Çağan Çelik, Dal Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Mauro Icardi (dk. 2), Yunus Akgün (dk. 35) (Galatasaray) - ANKARA

Kaynak: İHA

