Galatasaray Göz Dolduruyor - Son Dakika
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Galatasaray Göz Dolduruyor

Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 yenerek ligde liderliğini sürdürdü; 15 maçta namağlup kaldı.

11.11.2024 13:41
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SÜPER Lig'in 12'nci haftasında Samsunspor'u 3-2'lik skorla geçen Galatasaray'da keyifler yerinde… Ligde ve Avrupa Ligi'nde rekor üstüne rekor kıran Galatasaray, şu ana kadar bu iki kulvarda çıktığı 15 maçı namağlup tamamladı. 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Galatasaray, ligde lider, Avrupa Ligi'nde ise 3'üncü sırada yer alıyor.

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 5 puanlık farkını koruyan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde de lider Lazio'nun iki puan gerisinde.

Tottenham karşısındaki futbolla sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada gündem olan Aslan, lig dönüşünde de bu sezonun flaş ekibi Samsunspor'u geçerek hata yapmadı. Tottenham maçında Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapaması üzerine moraller bozulsa da Galatasaray, Samsunspor maçını kayıpsız geçerek milli ara öncesinde moral depoladı.

Öte yandan Victor Osimhen'in de 9 maçta attığı 8 golle takımı sırtlaması, Icardi'nin yokluğunu düşünen teknik heyeti rahatlattı.

Galatasaray, milli ara dönüşünde 23 Kasım'da Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte bu maçtaki tek eksik, sezonu kapatan Mauro Icardi olacak.

Kaynak: DHA

Victor Osimhen, Mauro Icardi, Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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