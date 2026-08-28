Galatasaray Göztepe ile 65. Randevuda - Son Dakika
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Galatasaray Göztepe ile 65. Randevuda

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Galatasaray, Göztepe'yi ağırlayarak evindeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

GALATASARAY ile Göztepe, Süper Lig'de yarın oynanacak mücadeleyle 65'inci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında konuk edeceği İzmir temsilcisini mağlup ederek bu sezon taraftarı önündeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Süper Lig'in ilk haftasında evinde Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Erzurumspor FK'yı 4-0 mağlup etti. 4 puanla averajla ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılar, Göztepe karşısında kazanarak bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

GÖZTEPE İLE 65'İNCİ RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 65'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın geride kalan 64 maçında Galatasaray 39 galibiyet alırken, Göztepe 12 kez sahadan galip ayrıldı. 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 105 gol kaydederken, İzmir temsilcisi 47 golle karşılık verdi. Galatasaray, Göztepe'yi İstanbul'da konuk ettiği 32 maçta ise 21 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 3 kez mağlup olurken, 8 mücadele beraberlikle tamamlandı.

SON 9 KARŞILAŞMADA GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Göztepe ile Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunun 33'üncü haftasında 3-1 kazandığı karşılaşmayla başlayan seride İzmir temsilcisine puan vermedi.

GÖZTEPE'YE KARŞI EVİNDE 11 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Göztepe'yi evinde ağırladığı son 11 Süper Lig karşılaşmasında da galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 11 maçın 5'ini 3-1'lik skorlarla kazanırken, 1-0 ve 2-1 sonuçlarıyla tamamlanan karşılaşmalarda da 2'şer kez galip geldi. Galatasaray'ın diğer iki galibiyeti ise 2-0 ve 4-1'lik skorlarla geldi.

İÇ SAHADA 17 MAÇTIR GÖZTEPE'YE KAYBETMİYOR

Galatasaray, Göztepe ile sahasında oynadığı son 17 lig karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, İzmir temsilcisine iç sahada son yenilgisini 1972-1973 sezonunda 1-0'lık skorla yaşarken, bu maçın ardından rakibini konuk ettiği 17 lig mücadelesinde 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

İKİ TAKIM ARASINDA 46 YILDIR BERABERLİK YOK

Galatasaray ile Göztepe arasındaki son beraberlik 46 yıl önce geldi. İki takımın 10 Şubat 1980'de İstanbul'da 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından oynanan 21 maçta sarı-kırmızılılar 19 galibiyet alırken, Göztepe 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Göztepe ile 65. Randevuda - Son Dakika

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