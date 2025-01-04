Galatasaray - Göztepe: İlk Yarı Eşitlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray - Göztepe: İlk Yarı Eşitlik

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıda goller Osman ve Romulo'dan geldi.

04.01.2025 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 1 - Göztepe: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakika sol taraftan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uzaklaştırılan top arka direğe açıldı. Altıpasın sağ tarafında hava topu mücadelesinde Kaan Ayhan, Djalma'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Alper Akarsu penaltı noktası gösterdi.

10. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

27. dakikada orta alanın sol tarafından Dennis'in yerden pasında topla buluşan Romulo, ceza sahasına girip sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

43. dakikada kaleci Mateusz Lis'in uzun pasında Matsuki'nin kontrol ettiği topa Jakobs müdahale etmek istersen yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak direğe de çarpıp kornere gitti.

Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sallai, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Bokele, Heliton, Koray Günter, Djalma, Dennis, Miroshi, Tijanic, Matsuki, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Ahmed Ildız, Juan, İsmail Köybaşı, İzzet Furkan Malak, Nazım Sangare, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Osimhen (dk. 10 pen.) (Galatasaray), Romulo (dk.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray - Göztepe: İlk Yarı Eşitlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 Vedat Milor, Kent Lokantası’nda yediği yemeği değerlendirdi Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi
19:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’yi şu andaki hale getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik
19:20 Kassam Tugayları, Gazze’deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
18:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
18:12 Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
01:47 New York Mahkemesi Yargıcı, ’Sus payı’ davasında Trump’a vereceği cezayı açıkladı New York Mahkemesi Yargıcı, 'Sus payı' davasında Trump'a vereceği cezayı açıkladı
01:24 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı 25 gün önce cezaevinden tahliye edilen adama evinin önünde silahlı saldırı
01:18 Bursa’da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu Bursa'da iddia oynayan eşini döven kadın sosyal medyada gündem oldu
00:56 CHP’li Salıcı’dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan CHP'li Salıcı'dan parti yönetimine sert eleştiriler: Oy kaybımız yüzde 7-8 belki 10 puan
00:47 Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için ’Siyasi ahlakı anlatamamışız’ dedi Ahmet Davutoğlu, partisinden istifa eden Nedim Yamalı için 'Siyasi ahlakı anlatamamışız' dedi
00:20 Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1’e indirdi Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirdi
23:57 Tesla’nın Cybertruck’ı Türkiye’de ilk kez Trabzon sokaklarında görüldü Tesla'nın Cybertruck'ı Türkiye'de ilk kez Trabzon sokaklarında görüldü
23:37 Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya’da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Kenya'da bir köye gökyüzünden devasa bir uzay enkazı düştü
23:31 ABD Temsilciler Meclisi’nde seçimi Trump’ın desteklediği aday kazandı ABD Temsilciler Meclisi'nde seçimi Trump'ın desteklediği aday kazandı
23:28 Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 21:06:07. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray - Göztepe: İlk Yarı Eşitlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.