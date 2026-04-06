Galatasaray Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 4'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00'te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
