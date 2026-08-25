Galatasaray Göztepe Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Göztepe maçı için antrenmanlarına Kemerburgaz Tesisleri'nde devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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