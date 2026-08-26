Galatasaray Göztepe Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Göztepe maçı için antrenman yaptı. İdman topla ısınma ve taktik çalışmalarıyla sürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, topla ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla süren antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İHA
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