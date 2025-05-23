Galatasaray Göztepe'ye Gidiyor - Son Dakika
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Galatasaray Göztepe'ye Gidiyor

23.05.2025 21:38
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Sarı-kırmızılılar, Göztepe ile maç için İzmir'e gitti. Kadroda bazı isimler yok.

İSTANBUL - Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşması için İzmir'e gitti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da Göztepe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İzmir'e gitti. Kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Fernando Muslera ile Gabriel Sara'nın dışında Victor Osimhen, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ile Yunus Akgün de yer almadı.

Galatasaray'ın, Göztepe maçı kamp kadrosu şöyle:

"Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Atakan Ordu, Jankat Yılmaz, Efe Akman, Alvaro Morata, Metehan Baltacı, Anda Ünyay, Mario Lemina."

Kaynak: İHA

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