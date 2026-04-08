Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Göztepe'yi 2-0 Geçti

08.04.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Lucescu anıldı.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Barcın, Esat Sancaktar

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Dennis, Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Singo, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Lemina, Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 5 Barış Alper Yılmaz, Dk.19 Godoi (Kendi kalesine) (Galatarasaray)

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta ertelenen maçta Galatasaray, Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta iyi yükselen Barış Alper Yılmaz kafayla topu ağlarla buluşturdu.

10. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane'nin uzun pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Salli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. Altıpas üzerine yükselen topa müdahale eden Asprilla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Sallai'den topu kapan Arda Okan Kurtulan, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

19. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın soldan ortasında savunmada Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-2

30. dakikada Sane'nin ara pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu arada Galatasaraylı futbolcular, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu andı. Futbolcular, üzerinde "Seni unutmayacağız" yazının bulunduğu pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde Lucescu'nun vefatı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
20:53
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 23:01:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.