Galatasaray Göztepe'yi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Göztepe'yi Ağırladı

Galatasaray Göztepe\'yi Ağırladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Göztepe'yi konuk ettiği maçta kadroda değişiklik yaparak 30 Ağustos'u coşkuyla kutladı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 3'üncü haftasında evinde Göztepe'yi konuk etti. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan karşılaşmada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Erzurumspor FK maçının 11'ine göre Göztepe karşısında tek değişikliğe gitti. Buruk, kalede son dakika değişikliğiyle Uğurcan Çakır yerine Jankat Yılmaz'a görev verdi. Kaleyi Jankat Yılmaz'a emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'tan oluşturdu. Tecrübeli teknik adam orta ikilide Lucas Torreira ve Mario Lemina'yı görevlendirdi. Sağ kanatta Leroy Sane ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya süren 52 yaşındaki teknik adam, forvet arkasında Gabriel Sara'ya şans verdi. Okan Buruk'un en ileri uçtaki tercihi ise Victor Osimhen oldu.

KALEYİ UĞURCAN YERİNE JANKAT KORUDU

Galatasaray'ın 30 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, rahatsızlığı sebebiyle Göztepe mücadelesinde forma giymedi. İlk olarak 11'de açıklanan Uğurcan, ısınma sonrasında yaşadığı rahatsızlıktan dolayı bu maçta görev yapamadı. Uğurcan Çakır'ın yerine Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kalede Jankat Yılmaz'a görev verdi. Jankat, Göztepe maçıyla birlikte bu sezon ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.ALEKSEY BATRAKOV YEDEK SOYUNDU

Sarı-kırmızılı ekibin Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha Aleksey Batrakov, Göztepe karşılaşmasına yedek başladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilerleyen dakikalarda görev vermesi halinde Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkacak. Öte yandan karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, yeni transfer Aleksey Batrakov'a yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin çağrısı üzerine taraftarları selamlayan genç futbolcu, kendisi için yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI UNUTULMADI

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan karşılaşma öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı unutulmadı. RAMS Park'a gelen taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Taraftarların ellerindeki bayraklarla oluşturduğu atmosfer, maç öncesinde görsel şölen yaşattı. Statta bulunan LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" mesajına yer verilirken, maç öncesinde saha içerisinde keman dinletisi gerçekleştirildi. Galatasaraylı oyuncular da maç öncesi ısınmaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kırmızı tişörtlerle çıktı. Öte yandan tribünlerde ise "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" ve "Zafer bizim, gurur bizim, bu vatan hepimizin!" pankartları açıldı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Göztepe'yi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
22:46
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyet
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyet
22:29
Mekke’nin ardından Suriye’de: Toz fırtınası gökyüzünü kızıl renge çevirdi
Mekke'nin ardından Suriye'de: Toz fırtınası gökyüzünü kızıl renge çevirdi
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
21:08
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
20:43
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 23:02:09. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Göztepe'yi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement