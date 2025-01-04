Galatasaray Göztepe'yi Mağlup Etti - Son Dakika
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Galatasaray Göztepe'yi Mağlup Etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi 2-1 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı.

04.01.2025 21:46
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Bora Özkara, Deniz Caner Özaral

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 87 Berkan Kutlu), Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 90+2 Nelsson), Mertens (Dk. 74 Sallai), Yunus Akgün (Dk. 90+2 Jelert), Osimhen (Dk. 87 Batshuayi)

Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Nielsen (Dk. 89 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 89 Ahmet Ildız), Miroshi, Matsuki (Dk. 69 Juan), Djalma Silva (Dk. 89 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 69 Victor Hugo), Romulo

Goller: Dk. 10 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 61 Yunus Akgün (Galatasaray), Dk. 27 Romulo (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Djalma, Dk. 37 Dennis (Göztepe), Dk. 58 Sara (Galatasaray)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

61. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mertens, sağdan savunmanın arkasına sarkan Yunus Akgün'e pasını aktardı. Bu futbolcu çaprazdan sert şutla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 2-1.

76. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Juan kafayla Romulo'ya indirdi. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapmak isterken Jakobs son anda araya girdi, boşta kalan topu Muslera, iki hamlede kontrol etti.

80. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında Barış Alper Yılmaz'ın kafayla indirdiği topa Abdülkerim Bardakçı vurdu. Kaleci Lis'in yakın mesafeden çeldiği top Osimhen'e çarpıp Torreira'nın önünde kaldı. Torreira, topu kafayla ağlara gönderdi. Gol, incelemenin ardından ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

90+8. dakikada Galatasaray hızlı çıktı. Rakip ceza sahası önüne topla gelen Sallai, sağdan atağa katılan Batshuayi'ye meşin yuvarlağı aktardı. Batshuayi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Lis, gole izin vermedi.

Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Göztepe'yi Mağlup Etti - Son Dakika

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