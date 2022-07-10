Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika
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Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

10.07.2022 22:09
Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki dördüncü günü çift antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki dördüncü günü çift antrenmanla tamamladı.

Sturm Graz maçında ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılılar, günü rejenerasyon ile geçirirken, diğer oyuncular antrenmana ısınma ile başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın devam eden bölümünde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan Galatasaray, ana bölümde ise 2 grup halinde jokerli dar alan oyunu oynadı. Akşam gerçekleşen günün ikinci antrenmanında ise stabilizasyon ve mobilizasyon çalışması yapıldı.

Galatasaray, Avusturya'daki hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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Kaynak: DHA

Galatasaray, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika

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