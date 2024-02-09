Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu\'nu Hatayspor\'a kiraladı

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Galatasaray, yapılan açıklamada, Halil Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için Hatayspor Kulübü Derneği ile geçici transfer anlaşması yapıldığını belirtti.

09.02.2024 21:10  Güncelleme: 21:11
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Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nu Hatayspor'a kiraladı. Halil Dervişoğlu sezon sonuna kadar Hatayspor forması giyecek. Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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