Galatasaray - Hatayspor: 10. Randevu - Son Dakika
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Galatasaray - Hatayspor: 10. Randevu

Galatasaray ve Hatayspor Süper Lig'de yarın 10. kez karşılaşacak; daha önceki maçlar Galatasaray'ın üstünlüğü ile sonuçlandı.

16.01.2025 09:48
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Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 10. kez karşılaşacak.

Süper Lig'de iki ekip arasında geride kalan 9 maçtan 6'sını (biri hükmen) Galatasaray kazanırken kazanırken Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 18 golüne, Akdeniz temsilcisi 11 golle yanıt verdi.

Hatayspor'un sahasında oynanan maçlar

Hatayspor, Galatasaray'ı konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Akdeniz ekibi, Galatasaray'ı konuk ettiği 4 karşılaşmanın 3'ünden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip ise deplasmandaki maçlarda Hatayspor karşısında sadece bir kez hükmen galip geldi.

Hatayspor söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekibin filelerini 9 kez havalandırırken Galatasaray da Akdeniz ekibine 6 golle (3'ü hükmen galibiyetten) cevap verdi.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yendi.

Hatayspor ise 2020-21 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray - Hatayspor: 10. Randevu - Son Dakika

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