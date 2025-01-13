Galatasaray Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, 8'e 2 pas organizasyonun ardından koşu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak Çarşamba günü yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.