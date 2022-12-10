Galatasaray ve Adana Demir'den gollü prova! Aslan yine tat vermedi - Son Dakika
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Galatasaray ve Adana Demir'den gollü prova! Aslan yine tat vermedi

10.12.2022 22:12
Galatasaray ve Adana Demir'den gollü prova! Aslan yine tat vermedi

Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Aslan, üçüncü hazırlık maçında da galibiyetle tanışamamış oldu.

Sarı-Kırmızılılar, üçüncü hazırlık maçında Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Adana Demirspor'un golleri 13 ve 60'ta Gulbrandsen'den geldi.

YUSUF DEMİR YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın solak yıldızı Yusuf Demir, 2 gole imza attı. Yusuf, 50 ve 75'te sahneye çıktı. Sezon başında kadroya katılan Yusuf, bu maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray ve Adana Demir'den gollü prova! Aslan yine tat vermedi

GALİBİYET GELMEDİ

Galatasaray, üç maçtan da galibiyet çıkaramadı. Rayo Vallecano ve Villarreal'e kaybeden Cim-Bom, Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.

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Son Dakika Spor Galatasaray ve Adana Demir'den gollü prova! Aslan yine tat vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray ve Adana Demir'den gollü prova! Aslan yine tat vermedi - Son Dakika
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