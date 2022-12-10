Galatasaray ve Adana Demir'den gollü prova! Aslan yine tat vermedi

Sarı-Kırmızılılar, üçüncü hazırlık maçında Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Adana Demirspor'un golleri 13 ve 60'ta Gulbrandsen'den geldi.

YUSUF DEMİR YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın solak yıldızı Yusuf Demir, 2 gole imza attı. Yusuf, 50 ve 75'te sahneye çıktı. Sezon başında kadroya katılan Yusuf, bu maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

GALİBİYET GELMEDİ

Galatasaray, üç maçtan da galibiyet çıkaramadı. Rayo Vallecano ve Villarreal'e kaybeden Cim-Bom, Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.