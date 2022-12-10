Galatasaray ve Adana Demir'den gollü prova! Aslan yine tat vermedi

Sarı-Kırmızılılar, üçüncü hazırlık maçında Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Adana Demirspor'un golleri 13 ve 60'ta Gulbrandsen'den geldi.
Galatasaray'ın solak yıldızı Yusuf Demir, 2 gole imza attı. Yusuf, 50 ve 75'te sahneye çıktı. Sezon başında kadroya katılan Yusuf, bu maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray, üç maçtan da galibiyet çıkaramadı. Rayo Vallecano ve Villarreal'e kaybeden Cim-Bom, Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.
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