Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Serhat Semiz (xx)

ALTEKMA: Ertuğrul Gazi (xxx), Buculjevic (xxx), Hugo (xxx), Yunus Emre (xxx), Oğuzhan (xxx), Cafer (xxx), Mehmet (xxx), Hüseyin (xx), Enes (xx), Halil (xx) GALATASARAY HDI SİGORTA: Murat (x), Burutay (xx), Hakkı (xx), Torres (xx), Sedlacek (xx), Doğukan (x), Onurcan (x), Beytullah (x), Divis (x), Yasin (x), Muzaffer (x)SETLER: 25-19, 25-20, 25-17)

SÜRE: 84 Dakika (28, 31, 25)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Altekma, güçlü rakibi Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadeleye iyi başlayan Altekma, rakibine öne geçme fırsatı vermeden 25-19 ile 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü ikinci sette de sürdüren İzmir ekibi, 25-20 ile skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü set karşılıklı sayılarla başlasa da Altekma oyuna ağırlığını koydu ve 25-17 ile maçtan 3-0 galip ayrıldı. İzmir ekibi bu skorla 12 maçta 3'üncü galibiyetini aldı.