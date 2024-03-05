Galatasaray HDI Sigorta, Bigadiç Belediyespor\'u 3-0 yendi

Milli Eskrimci Elke Lale Van Achterberg Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli eskrimci Elke Lale Van Achterberg, Fransa'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda epe B kategorisinde gümüş madalya kazandı. Elke Lale, başarılı performansıyla tablo-16'da Kristina Fiaklistava'yı, çeyrek finalde Polonyalı Sara Rogowska'yı ve yarı finalde Polonyalı rakibi Karolina Strawinska'yı mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında ise İtalyan Rossana Pasquino'ya yenilerek gümüş madalya elde etti. Şampiyonada diğer Türk sporcular da mücadele edecek.