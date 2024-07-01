Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Aykut Acar ile yeni sözleşme imzaladı

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncusu Aykut Acar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, genç orta oyuncumuz Aykut Acar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2018-2019 sezonunda genç takımımıza transfer olan, 2022-2023 sezonunda A takıma yükselerek geçtiğimiz 2 sezon takımımızın kadrosunda yer alan genç oyuncumuz, önümüzdeki sezon da Galatasaray forması ile mücadele edecek. Aykut Acar'a Galatasaray forması ile başarılı bir sezon dileriz." denildi.