Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Onur Günaydı'nın sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Onur Günaydı'nın sözleşmesini uzattı

11.08.2022 17:47
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Onur Günaydı'nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, smaçör Onur Günaydı'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, smaçör Onur Günaydı'nın sözleşmesini 2 yıllığına uzattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz yıl A takım kadrosuna katılan 2002 doğumlu genç smaçör, kulübümüzle 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

2011-2018 yıllarında ES Voleybol altyapı takımlarında mücadele eden, profesyonel olarak Bal Spor ve Bigadiç Belediyespor'da forma giyen 2.03 metre boyundaki Onur, 2018-2019 sezonunda Galatasaray genç takımına transfer oldu. Sarı-kırmızılı voleybolcu, geçen sezon A takıma yükselmişti.

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Kaynak: AA

Galatasaray, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Onur Günaydı'nın sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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