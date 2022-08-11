2011-2018 yıllarında ES Voleybol altyapı takımlarında mücadele eden, profesyonel olarak Bal Spor ve Bigadiç Belediyespor'da forma giyen 2.03 metre boyundaki Onur, 2018-2019 sezonunda Galatasaray genç takımına transfer oldu. Sarı-kırmızılı voleybolcu, geçen sezon A takıma yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Onur Günaydı'nın sözleşmesini uzattı - Son Dakika

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