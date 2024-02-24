Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi

Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda TÜRŞAD\'ı 3-1 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 16-25, 25-23, 22-25, 20-25 şeklinde sonuçlandı.

24.02.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
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Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender

TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Geraldo, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya, (Alperay Demirciler, Muhammed Aray, Selim Demir, Lecat, Kaan Bülbül, Burhan Zorluer)

Galatasaray HDI Sigorta: Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Oguzhan Karasu, (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı, Osman Çağatay Durmaz)

Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 20-25

Süre: 121 dakika (23, 33, 31, 34)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi - Son Dakika

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