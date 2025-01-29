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Galatasaray Hollanda'ya Gitti

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Galatasaray, Ajax maçı için Hollanda'ya özel uçakla gitti. Takımda bazı oyuncular yer almadı.

29.01.2025 16:11
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- Galatasaray, Hollanda'ya gitti

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ajax maçı için Hollanda'ya gitti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te Johan Cruyff Arena'da Ajax ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Hollanda'ya gitti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, tedavileri devam eden Mauro Icardi ile Kerem Demirbay ve UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai ile Ahmed Kutucu kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın, Ajax maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı."

Kaynak: İHA

Galatasaray, Hollanda, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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