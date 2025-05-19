Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış

Galatasaray\'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın Kayserispor karşısında 2-0 öne geçtiği maçta kazanılan penaltıyı Fernando Muslera'nın kullanmasını eleştirmişti. Ancak Mourinho'nun 2003 yılında Porto'da benzer bir durumda kaleci Nuno Esprito Santo'ya penaltı attırdığı ortaya çıktı. Mourinho'nun bu eleştirisi, geçmişteki benzer hareketi nedeniyle çelişkili bulundu.

19.05.2025 13:25
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Dün akşam sahasında Kayserispor karşısında 2-0 öne geçen Galatasaray'da kazanılan penaltıyı son sezonunu yaşayan Fernado Muslera kullanmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada bu durumu eleştirmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise bu durumu eleştirmişti. 2003 yılından ilginç bir detay ortaya çıktı.

GALATASARAY'I HEDEF ALMIŞTI

Mourinho, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Fernando Muslera'nın penaltı atışını, "Şampiyonluk kutlayış biçimi insani durumunuzu gösterir. Taraftarları ayrı tutuyorum. 2-0 iken Muslera'ya penaltı attırmak nasıl bir insani boyutta olduklarını gösteriyor" demişti.

KALECİYE PENALTI ATTIRMIŞ

Mourinho, Muslera'nın penaltı atışını eleştirmesine rağmen kendisinin takımında da geçmişte böyle bir durum yaşandığı ortaya çıktı. 8 Mart 2003 tarihinde Portekiz Kupası'nda Porto ile Varzim karşı karşıya geldi.

Maçın son anlarına 6-0 önde giren Porto'da kazanılan penaltıyı, şimdilerde Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı çalıştıran dönemin Porto kalecisi Nuno Esprito Santo kullandı ve topu filelere göndererek skoru 7-0'a getirmişti.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çağatay Edesen:
    Adam konuşacak tabi, başka türlü başarısızlığını nasıl gizleyecek!!! 112 1 Yanıtla
  • Muhammedd:
    efsanesi futbolu bıraktığı için bi hoşluk yapılmak istenmiş. Muslera Kayseri kalecisiyle konuşuyor o da alınmam abi diyor ve kullanıyor. Peki sen Mou 2003te kendi söyleminle rakibini asagılatmak için mi kalecine penaltı kullandırdın? FB maçı bitmiş konuştuğun konuya bak, sen maçta gs maçını mı izliyordun. Yoksa başarısızlıklarını örtmek için rakiplere sallim de taraftar beni konuşmasın derdinde misin? 84 0 Yanıtla
  • Galatasaray 0606:
    Biz Galatasaraylilar olarak sallamiyoruz bunu?? son dakika. Com bir de Arabistan bir de Ali Koç Tan başka seveni haber değeri yok bile?? kendiyle beraber hem bodrum u düşürdüler hem Sivas'ı geçen senede karagumrugu dusurmustuler. 50 0 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Bir defa da başarısız olduğunu kabul edip sorumluluğu üstlen. Ama yok her zaman ki gibi saçma sapan konuyu saptırmalar. Başka da bildiğin bir şey yok fenerbahçeyi küçümsedin ülkeyi küçümsedin ligi önemsemedin gerçekten kendini başarılı olmaya şartlandırmış olsaydın sonuç böyle olmazdı tek derdin her gittiğin takımdan kovulup tazminatı indirmek. 31 0 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    bu adam gerçekten hocamı ya boş teneke ????... 23 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    kaleci oyunda oynayan bir oyuncu bunun neresi yanlış, bu mortinyo geldiği günden beri GALATASARAY ile ilgili yorum yapıyor kendi takımıyla ilgilense belki bu durumda olmayacaktı 16 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Okan hoca bu Mourinhoya saplaya saplaya adamın beyni hasar gördü ne dediğini kendiside bilmiyor, işin trajikomik tarafı ise artık buna kuş beyinli kişiler dâhi müsait yeri ile gülüyor 14 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    bu adam da var bir sıkıntı söylüyorum fener yönetimi bununla oturup konuşmalı sabote mi ediyor 7 0 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    tazminat kovalayan bomboş bir eşofmanli Şevket hoca... 2 0 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Bu adam geriye kaldığı dünya futbolunu yakalamak için FB yı kullanıyor. Denemeler yapıyor. Kendini güncelliyor. Ne pahasına olursa olsun bu adama tazminat vermeyin gerekirse üstüne ikinci bir hoca getirin 2 0 Yanıtla
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