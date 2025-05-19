Galatasaray\'ı eleştiren Mourinho yıllar önce aynı şeyi yapmış

Dün akşam sahasında Kayserispor karşısında 2-0 öne geçen Galatasaray'da kazanılan penaltıyı son sezonunu yaşayan Fernado Muslera kullanmıştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada bu durumu eleştirmişti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise bu durumu eleştirmişti. 2003 yılından ilginç bir detay ortaya çıktı.

GALATASARAY'I HEDEF ALMIŞTI

Mourinho, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Fernando Muslera'nın penaltı atışını, "Şampiyonluk kutlayış biçimi insani durumunuzu gösterir. Taraftarları ayrı tutuyorum. 2-0 iken Muslera'ya penaltı attırmak nasıl bir insani boyutta olduklarını gösteriyor" demişti.

KALECİYE PENALTI ATTIRMIŞ

Mourinho, Muslera'nın penaltı atışını eleştirmesine rağmen kendisinin takımında da geçmişte böyle bir durum yaşandığı ortaya çıktı. 8 Mart 2003 tarihinde Portekiz Kupası'nda Porto ile Varzim karşı karşıya geldi.

Maçın son anlarına 6-0 önde giren Porto'da kazanılan penaltıyı, şimdilerde Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ı çalıştıran dönemin Porto kalecisi Nuno Esprito Santo kullandı ve topu filelere göndererek skoru 7-0'a getirmişti.