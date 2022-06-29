Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin hareketli geçiren sarı kırmızılılar bir yandan da sponsorluk anlaşmaları için görüşmelerini sürdürüyor.

YÜKLÜ BİR ANLAŞMA YAPILACAK

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray, Kuveyt markasıyla büyük bir sponsorluk anlaşmasının eşiğinde. Bugün başkan Dursun Özbek ile Arap iş adamları bir araya geldi. Yüklü bir anlaşma yapılması ve yakın zamanda bu anlaşmanın duyurulması bekleniyor.