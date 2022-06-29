Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek - Son Dakika
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Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek

29.06.2022 15:48

Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, ikinci başkanlık döneminde Galatasaray'ı ileriye taşıyacak anlaşmalar yapmaya hazırlanıyor. Özbek, Kuveyt markasıyla büyük bir sponsorluk anlaşmasının eşiğinde.

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin hareketli geçiren sarı kırmızılılar bir yandan da sponsorluk anlaşmaları için görüşmelerini sürdürüyor.

YÜKLÜ BİR ANLAŞMA YAPILACAK

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray, Kuveyt markasıyla büyük bir sponsorluk anlaşmasının eşiğinde. Bugün başkan Dursun Özbek ile Arap iş adamları bir araya geldi. Yüklü bir anlaşma yapılması ve yakın zamanda bu anlaşmanın duyurulması bekleniyor.

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Dursun Özbek, Galatasaray, Kuveyt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek - Son Dakika
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