Icardi durdurulamıyor! Bu kez de Başakşehir'i tiye aldı

Lider Galatasaray, evinde ağırladığı Medipol Başakşehir'i Mauro Icardi'nin golüyle yenerek şampiyonluk yolundaki büyük bir adım attı. Maçın yıldızı Icardi, yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirdi.

"UYKUYA DALMAK HARİKA"

Arjantinli golcü Mauro Icardi, maç sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımını Türkçe yapan Icardi, "90 milyon kişinin Galatasaray'ın kazandığını gördükten sonra uykuya dalmak ne kadar harika" ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu gün içinde bu kez baykuş sevdiği videoyu paylaştı.

BAYKUŞ SEVDİ

Arjantinli golcü, Başakşehir kulübünün resmi maskotu olan baykuşu sevdiği anları hikayesinden paylaştı. Icardi'nin bu hikayesi sosyal medyada çok konuşuldu.