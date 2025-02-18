Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı

Geniş Video İzle

Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'ye yer açmak için Mauro Icardi'nin sözleşmesini Süper Lig için dondurdu. Sakatlık sonrası sezonu kapatan Icardi, şu anda Arjantin'de tatilini sürdürüyor.

18.02.2025 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de tatilini sürdürüyor.

SÖZLEŞMESİ DONDURULDU

Yeni transferler sonrası sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray da 31 yaşındaki forveti Süper Lig listesinden çıkardı.

DERBİYE DAVET EDİLDİ

İsmi hâlâ UEFA listesinde yazılı olan Arjantinli yıldız, yönetim ve teknik heyet tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.

Galatasaray Icardi\'nin sözleşmesi askıya aldı

Mauro Icardi, Galatasaray, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tosbaa:
    Nerde yedin cinconun paraları söyle söyle aylarca maas aldı euro uzerinden hahahagah 44 120 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    aldığı patalar helal olsun fenerin 12 yıldır rüyasında göremediği şampiyonlugu Galatasaray camiasına hediye etti, seneye saplamaya kaldığı yerden devam edecektir Allah'ın izniyle 54 84 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    futbol tarihinin en büyük gaaavaatı 45 23 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    icardinin aldığı paralar helal olsun, fenerin 12 yıldır rüyasında göremediği şampiyonlugu Galatasaray camiasına hediye etti , seneye saplamaya kaldığı yerden devam edecektir Allah'ın izniyle 19 38 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    adam yattığı yerden 15 milyon Euro para alıyor yazıklar olsun 41 10 Yanıtla
  • Apple User:
    eyşan gibisiniz hemen vazgeçiyorsunuz 12 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    BU BİLE BİZİ SALLAMIYOR.. 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:01 Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran’la ilgili dikkat çeken karar Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar
21:41 Halkı böyle zehirliyorlar Dönerciden mide bulandıran hareket Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:48 Ece Seçkin’den kar tatilinde yorganla cesur pozlar Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
09:37 Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi
09:32 Galatasaray Icardi’nin sözleşmesi askıya aldı Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 22:43:02. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.