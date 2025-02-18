Süper Lig devi Galatasaray'da sezonu kapatan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de tatilini sürdürüyor.
Yeni transferler sonrası sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray da 31 yaşındaki forveti Süper Lig listesinden çıkardı.
İsmi hâlâ UEFA listesinde yazılı olan Arjantinli yıldız, yönetim ve teknik heyet tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı - Son Dakika
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