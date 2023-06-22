Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Icardi transferi zor ama oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor - Son Dakika
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Icardi transferi zor ama oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor

22.06.2023 01:01

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Mauro Icardi transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transferin zor olduğunu belirten Öztürk, Suudi Arabistan atılım yılı ilan edildiğini ve 100-200 milyon euro bütçeye giden tekliflerin geldiğini belirtti. Ancak Icardi'nin Galatasaray'da kalmak istediğini söyleyen Öztürk, transferin kısa süre içinde belli olacağını açıkladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Icardi transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transferin zor olduğunu belirten Öztürk, Suudi Arabistan atılım yılı ilan edildiğini ve 100-200 milyon euro bütçeye giden tekliflerin geldiğini belirtti. Ancak Icardi'nin Galatasaray'da kalmak istediğini söyleyen Öztürk, transferin kısa süre içinde belli olacağını açıkladı.

"BİZ BU PARALARLA BAŞ EDEMEYİZ"

Metin Öztürk, Mauro Icardi transferiyle ilgili açıklamasında, "Bu seneyi Suudi Arabistan atılım yılı ilan etmiş. 20 takıma 1'er milyar dolar verildiği söyleniyor. 100-200 milyon euro bütçeye gidiyorlar bir oyuncuya. Bu paralar teklif edilirse biz baş edemeyiz" dedi.

"ICARDI, KALMAK İSTİYOR"

Arjantinli yıldızın Galatasaray'da kalmak istediğini belirten Öztürk, "Icardi burada kalmak istiyor. Başkanımız, Erden Timur, hocamız herkes onu istiyor. Ekonomik fedakarlık dahil hepimiz hazırız. İşin duygusal tarafında biz önceyiz" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE BELLİ OLACAK"

Son olarak Icardi'nin geleceği hakkında konuşan Metin Öztürk, "Avrupa'da oynamaya devam etmek isterse bizde oynayacaktır. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Başkanımız bu konuda yol da aldı. İşin duygusal tarafında öndeyiz, 1 hafta 10 gün içinde belli olur" sözlerini sarf etti.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Icardi transferi zor ama oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: Icardi transferi zor ama oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor - Son Dakika
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