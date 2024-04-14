Galatasaray ile Alanyaspor Süper Lig\'de karşı karşıya geliyor

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 16. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 9, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Geride kalan 15 maçta sarı-kırmızılı takımın 35 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.
Alanya'daki maçlar
İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 7 maçın 4'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.
Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 14, Alanyaspor 11 kez ağları havalandırdı.
En farklı galibiyetler
Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.
Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.
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