03.02.2026 20:41
Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu belirtilen Lionel Messi'nin altyapısından yetiştiği Newell's Old Boys'a kısa bir süreliğine kiralık olarak dönmek için prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin yeni takımı belli oluyor.

MESSI ÜLKESİNE GERİ DÖNÜYOR

Tuttomercatoweb'in haberine göre; MLS'te Inter Miami forması giyen Messi, altyapısından yetiştiği eski kulübü Newell's Old Boys ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Messi'nin haziran ayına kadar Arjantin kulübü ile anlaşma sağladığı, ardından Inter Miami'ye geri döneceği ifade edildi.

BAŞKANLA GÖRÜŞME YAPTI

Messi'nin Newell's Old Boys Kulübü Başkanı ile de bir telefon görüşmesi yaptığı, iki tarafın uzlaşmaya vardığı aktarıldı. Messi'nin Arjantin'de yaşayacağı evin hazır hale getirilmeye başlanacağı öne sürüldü.

INTER MIAMI PERFORMANSI

Inter Miami ile 88 maça çıkan 38 yaşındaki süperstar, bu maçlarda 77 gol attı. Messi ayrıca, 44 golün de asistini yaptı.

    Yorumlar (1)

  • hakan1122 hakan1122:
    gs kim messi kim 40 yaşından sonra futbolu bırakırsa belki bir ihtimal sahte sponsor paralarıyla olabilir bir de o yalan habere inanan gsliler vardı başta da futbuldan anlamayan rasim ozan kütahyalı denilen sözde yorumcu vardı... 1 0 Yanıtla
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
