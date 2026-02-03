Galatasaray ile anılan Messi\'nin yeni adresi duyuruldu

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin yeni takımı belli oluyor.
Tuttomercatoweb'in haberine göre; MLS'te Inter Miami forması giyen Messi, altyapısından yetiştiği eski kulübü Newell's Old Boys ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Messi'nin haziran ayına kadar Arjantin kulübü ile anlaşma sağladığı, ardından Inter Miami'ye geri döneceği ifade edildi.
Messi'nin Newell's Old Boys Kulübü Başkanı ile de bir telefon görüşmesi yaptığı, iki tarafın uzlaşmaya vardığı aktarıldı. Messi'nin Arjantin'de yaşayacağı evin hazır hale getirilmeye başlanacağı öne sürüldü.
Inter Miami ile 88 maça çıkan 38 yaşındaki süperstar, bu maçlarda 77 gol attı. Messi ayrıca, 44 golün de asistini yaptı.
