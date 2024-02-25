Galatasaray ile Antalyaspor Süper Lig'de karşı karşıya geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray ile Antalyaspor Süper Lig'de karşı karşıya geliyor

Galatasaray ile Antalyaspor Süper Lig\'de karşı karşıya geliyor

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak olan maç öncesi istatistikler incelendi. İki takım arasında geride kalan 55 maçta Galatasaray 34 galibiyet alırken, Antalyaspor ise 7 galibiyet elde etti. İstanbul'da yapılan maçlarda ise Galatasaray'ın 17-4 üstünlüğü bulunuyor.

25.02.2024 09:13  Güncelleme: 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 56. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 55 maçta sarı-kırmızılılar 34, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 106 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 15 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 11 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 32 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 15 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

İstanbul'daki maçlar

İki takımın İstanbul'da yaptığı 27 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 17-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 56 golüne, Antalya ekibi 24 golle karşılık verdi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Antalyaspor, İstanbul, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ile Antalyaspor Süper Lig'de karşı karşıya geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 10:28:20. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray ile Antalyaspor Süper Lig'de karşı karşıya geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement