Galatasaray ile Eyüpspor 2-2 Berabere Kaldı

Spor

Stat: RAMS Park:

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Serkan Olguncan, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Muslera, Metehan Baltacı, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 39 Berkan Kutlu), Barış Alper Yılmaz (Dk. 85 Jelert), Torreira, Sara (Dk. 85 Kerem Demirbay), Sallai, Yunus Akgün (Dk. 73 Batshuayi), Mertens (Dk. 85 Ziyech), Osimhen

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 55 Saiz), Dorukhan Toköz, Claro, Caner Erkin, Taşkın İlter (Dk. 90+4 Sinan Gümüş), Halil Akbunar (Dk. 90+5 Hüseyin Maldar), Emre Akbaba, Tayfur Bingöl, Bruno (Dk. 64 Ampem), Thiam

Goller: Dk. 13 Emre Akbaba, Dk. 71 Ampem (ikas Eyüpspor), Dk. 45+5 Barış Alper Yılmaz, Dk. 47 Sallai (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 22 Sanchez, Dk. 45+1 Osimhen, Dk. 50 Sallai (Galatasaray), Dk. 35 Claro, Dk. 45+4 Thiam, Dk. 84 Ampem, Dk. 90+2 Berke Özer (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı 2-2 sona erdi.

47. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafayla topu Sallai'ye indirdi. Sallai'nin vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.

53. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Galatasaray'da Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Osimhen'e topu aktardı. Osimhen, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra Barış Alper Yılmaz'a pas verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Berke, gole engel oldu.

70. dakikada Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada Sallai, altıpas gerisinden uçarak topa kafa vurdu. Kaleci Berke, golü kurtardı.

71. dakikada Eyüpspor, beraberliği yakaladı. Taşkın İlter'in uzun pasında topla buluşan Ampem, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2.

75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.

80. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Metehan Baltacı'nın altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada Osimhen'in topuk pasında topla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Jelert, kaleci Berke'den dönen topu takip etti ve penaltı noktasından vuruşunu yaptı. Berke, bu pozisyonda da topu çeldi.

90+1. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Osimhen, altıpasın içinde bulunan Batshuayi'ye kafayla topu indirdi. Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta çıktı.

Müsabaka, 2-2 bitti.