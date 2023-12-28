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Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya - Son Dakika
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Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin galibiyetlerde ve atılan gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Süper Kupa'da 7. kez karşılaşacak olan takımların son 10 resmi maçında Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya
28.12.2023 - 11:31,
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Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

Süper Kupa'da 7. randevu

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası, Devlet Başkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.

Kazanan takımın kupa ulaştığı maçta taraflar üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İki ekip arasındaki Süper Kupa maçları ve sonuçları şöyle:

SezonMaçSkor
1972-1973Fenerbahçe-Galatasaray2-1
1984-1985Fenerbahçe-Galatasaray1-1 (4-2 pen.)
1995-1996Galatasaray-Fenerbahçe3-0
2011-2012Galatasaray-Fenerbahçe3-2
2012-2013Galatasaray-Fenerbahçe1-0
2013-2014Fenerbahçe-Galatasaray0-0 (3-2 Pen.)

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.

Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (GS-FB)
14.04.2019ÜlkerSüper Lig1-1
28.09.2019Türk TelekomSüper Lig0-0
23.02.2020ÜlkerSüper Lig3-1
27.09.2020Türk TelekomSüper Lig0-0
06.02.2021ÜlkerSüper Lig1-0
21.11.2021NefSüper Lig1-2
10.04.2022ÜlkerSüper Lig0-2
08.01.2023ÜlkerSüper Lig3-0
04.06.2023NefSüper Lig3-0
24.12.2023ÜlkerSüper Lig0-0

Kaynak: AA
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