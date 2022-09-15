Galatasaray ile Konyaspor 43. randevuda - Son Dakika
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Galatasaray ile Konyaspor 43. randevuda

15.09.2022 09:20
Galatasaray ile Konyaspor 43. randevuda

Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 42 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 27 golle karşılık verdi.

Galatasaray, İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçından 17'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 49, konuk takım ise 15 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini de 4-3'lük skorla aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray ile Konyaspor 43. randevuda - Son Dakika

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