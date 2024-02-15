Galatasaray ile Sparta Prag arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray ile Sparta Prag arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu başlıyor

Galatasaray ile Sparta Prag arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Çekya temsilcisi Sparta Prag arasında oynanacak play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Maç, RAMS Park'ta oynanacak ve İspanyol hakemler Alejandro Hernandez, Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yönetecek. Galatasaray'ın kadrosunda Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi yer alırken, Sparta Prag'ın kadrosunda Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado, Kairinen, Laçi, Rynes, Karabec, Birmancevic ve Kuchta bulunuyor.

15.02.2024 19:49  Güncelleme: 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Çekya temsilcisi Sparta Prag arasında oynanacak play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado, Kairinen, Laçi, Rynes, Karabec, Birmancevic, Kuchta

Kaynak: AA

Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Sparta Prag, Galatasaray, Kaan Ayhan, Muslera, Diego, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ile Sparta Prag arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 20:13:06. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray ile Sparta Prag arasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement