Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Zorlu mücadelede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Tete ve Zaha'nın son durumu netlik kazandı.
Galatasaray'da yeni transfer Tete, lisansı çıkmadığı için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Son iki idmana çıkamayan Zaha'nın ise ilk 11'de olması beklenmiyor. Yıldız futbolcunun kadroda olup olmayacağı ise sağlık ekibinin raporu sonrası netlik kazanacak.
Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Orsic'in yanı sıra Visca ve Joaquin Fernandes'den bu maçta yararlanamayacak.
Muhtemel ilk 11'ler şöyle:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Umut
Son Dakika › Spor › Zaha'nın Trabzonspor maçına ilk 11'de başlaması zor! İşte dev maç öncesi son durum - Son Dakika