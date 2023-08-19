Zaha'nın Trabzonspor maçına ilk 11'de başlaması zor! İşte dev maç öncesi son durum - Son Dakika

Zaha'nın Trabzonspor maçına ilk 11'de başlaması zor! İşte dev maç öncesi son durum

Zaha\'nın Trabzonspor maçına ilk 11\'de başlaması zor! İşte dev maç öncesi son durum
Son Güncelleme: 19.08.2023 14:24

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig maçı öncesi, sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Tete ve Zaha'nın durumu netlik kazandı. Lisansı çıkmayan Tete maç kadrosunda yer almazken, Zaha'nın ise mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Zorlu mücadelede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Tete ve Zaha'nın son durumu netlik kazandı.

ZAHA'NIN İLK 11'DE OLMASI BEKLENMİYOR

Galatasaray'da yeni transfer Tete, lisansı çıkmadığı için Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Son iki idmana çıkamayan Zaha'nın ise ilk 11'de olması beklenmiyor. Yıldız futbolcunun kadroda olup olmayacağı ise sağlık ekibinin raporu sonrası netlik kazanacak.

VISCA VE FERNANDES YOK

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Orsic'in yanı sıra Visca ve Joaquin Fernandes'den bu maçta yararlanamayacak.

Muhtemel ilk 11'ler şöyle:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir, Trezeguet, Umut

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zaha'nın Trabzonspor maçına ilk 11'de başlaması zor! İşte dev maç öncesi son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zaha'nın Trabzonspor maçına ilk 11'de başlaması zor! İşte dev maç öncesi son durum - Son Dakika
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