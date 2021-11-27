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Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 9. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 9. randevuda

27.11.2021 09:55
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 9. randevuda

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez birbirine rakip olacak.

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez birbirine rakip olacak.

İki ekip arasında daha önce yapılan 8 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

Son 5 maçta yenilmedi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 5 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 9 gol atarken rakibine sadece 2 gol izni verdi.

Malatya'daki maçlar

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya deplasmanındaki son 4 lig maçında 1 kez kazanabildi.

Malatya'da yapılan karşılaşmalarda ev sahibi takım 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. "Cimbom" ise deplasmanda 1 kez galip gelebildi.

Yeni Malatyaspor'un 6 golüne Galatasaray 5 golle karşılık verebildi.

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 9. randevuda - Son Dakika Spor


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