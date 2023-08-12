Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı 10 milyon TL karşılığında transfer etti

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, İlhami Siraçhan Nas'ı 10 milyon TL bonservis bedeli karşılığında 5 yıllığına transfer ettiğini açıkladı

5 YILLIK İMZA ATTI

21 yaşındaki genç yıldız, sarı-kırmızılılara 5 yıllık imza attı.

95 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kariyeri boyunca 95 resmi maçta forma giyen genç orta saha, takımına 10 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." denildi.