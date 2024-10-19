Galatasaray İlk Yarıda Avantajı Yakaladı - Son Dakika
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Galatasaray İlk Yarıda Avantajı Yakaladı

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Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor 0 - Galatasaray 1. İlk yarıda Icardi'nin golüyle sarı-kırmızılılar önde.

19.10.2024 21:31
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- Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Icardi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada Güray'ın sağ kanattan orta şut karışımı vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Sallai'nin sert şutunda kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi

38. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası içerisine yerden bıraktığı pası alan Mertens'in şutunda meşin yuvarlak kaleci kaleci Kenan Piric'ten sekti. Tekrar topu önünde bulan Mertens'in vuruşunda yine Piric meşin yuvarlağı kurtardı.

45+3. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Sam Larsson'un kafa vuruşunda top kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Erdoğan Yeşilyurt dk. 30), Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip, Townsend, Van de Streek, Larsson, Samudio

Yedekler: Abdullah, Amar, Soner Dikmen, Gaich, Djenepo, Kaluzinski, Emre Uzun, Abdurrahim Dursun, Burak İngenç

Teknik Direktör: Alex de Souza

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Berkan Kutlu dk. 23), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Efe Akman, Metehan Balcı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Icardi (dk. 10) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Güray Vural (Antalyaspor), Lucas Torreira, Berkan Kutlu (Galatasaray)

Kaynak: İHA

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