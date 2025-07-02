Galatasaray\'ın 25. Şampiyonluğu Kutlandı

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu, Konya'da kutlandı.

Bir otelde Konya 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen kutlamaya 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan ve çok sayıda davetli katıldı. Video mesaj yoluyla taraftarlara seslenen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Sarı-kırmızılı renklere gönül veren çok değerli Konyalı kardeşlerim, İstanbul'dan hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bildiğiniz gibi 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak Süper Lig'de kapattık. Ayrıca Türkiye Kupası'nı da aldık. Çifte kupa zaferiyle onurlandırdığımız Galatasaray'ı taçlandırdığımız Galatasaray için artık kutlama zamanı. Bu kutlamaları Galatasaray'ın değerlerine yakışır şekilde yapmanızı istiyorum ve 2026 sezonu içinde bize bugüne kadar gösterdiğiniz desteğe devam etmenizi istiyorum. Bildiğiniz gibi biz tek yumruk olduğumuz zaman bizim bileğimizi kimse bükemez. Aynen devam. Hepinize selamlar gönderiyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Kazanılan Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası sahneye çıkarılarak, şampiyonluk pastası kesildi. Programda, İrem Derici de sahne aldı. - KONYA