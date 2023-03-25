Galatasaray'ın borcu açıklandı! Net miktar 4 milyar 633 milyon TL - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın borcu açıklandı! Net miktar 4 milyar 633 milyon TL

25.03.2023 14:55
Galatasaray'ın borcu açıklandı! Net miktar 4 milyar 633 milyon TL

Galatasaray'ın 31 Aralık 2022 itibarıyla net borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğu duyuruldu.

Galatasaray'ın, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında yönetim ile denetim kurulu, mali raporlarla ilgili sunum yaptı.

GALATASARAY'IN BORCU 4.5 MİLYARDAN FAZLA

Yapılan sunumlarda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olduğu belirtildi. Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 lira olduğu aktarıldı.

DAVAYI GERİ ÇEKTİ

Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun, sarı-kırmızılı kulübün 26- 27 Mart 2022'de gerçekleştirilen olağan mali genel kurul toplantısında alınan kararların iptali istemiyle açtığı davayı geri çektiği ifade edildi.

YORUMLAR
500
Galatasaray'da Dursun Özbek ve Burak Elmas dönemleri mali ve idari olarak ibra edildi Galatasaray'da Dursun Özbek ve Burak Elmas dönemleri mali ve idari olarak ibra edildi Erden Timur'dan kürsüde transfer itirafı! Hakim Ziyech'in ismi geçti Erden Timur'dan kürsüde transfer itirafı! Hakim Ziyech'in ismi geçti Galatasaray, Karabağ maçı hazırlıklarını tamamladı Galatasaray, Karabağ maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın borcu açıklandı! Net miktar 4 milyar 633 milyon TL - Son Dakika


Son Dakika
18:21 Acun Ilıcalı da çare olamadı! Ozan Tufan, Süper Lig'e dönüyor
18:01 Beşiktaş Başkanı Çebi: Kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum
17:49 Tepki çekti! Depremzedeler için düzenlenen maçta rakibinin ensesine yapışan Mert Hakan'a ikaz
17:00 Hiç beklenmedik isimler! Son şampiyon Trabzonspor'da 10 futbolcunun menajerinden dava
17:00 Bunları kimse beklemiyordu! Trabzonspor'a 10 futbolcunun menajerinden dava açtı
17:01 3. cumhurbaşkanı adayı, 100 bin imzayı dördüncü günde toplamayı başaran Muharrem İnce oldu!
16:55 Son Dakika: Muharrem İnce, 100 bin imzayı dördüncü günde aşarak 3. cumhurbaşkanı adayı oldu
16:42 Balıkesir'de bıçakla yaralanan genci ikna etmek hiç kolay olmadı! İkna etmek için uzun süre dil döktüler
16:45 Galatasaray'da Dursun Özbek ve Burak Elmas dönemleri mali ve idari olarak ibra edildi
16:39 Son Dakika: Galatasaray'da Burak Elmas ve Dursun Özbek dönemleri hem mali hem idari olarak ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2023 18:31:46. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın borcu açıklandı! Net miktar 4 milyar 633 milyon TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement