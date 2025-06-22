Galatasaray\'ın 5 Yıldızlı Forması Belçika\'daki Manneken Pis Heykelini S süsleyecek

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan şehrin 406 yıllık simgesi Manneken Pis heykelini süsleyecek.

Belçika'nın kültürel miraslarından biri olan ve bugüne dek 1.100'den fazla kıyafet giyen Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması olacak. Heykelde daha önce Brüksel'in yerel futbol takımı Anderlecht'in yer almıştı. Böylece Manneken Pis'in üzerinde ilk kez bir Türk takımı forması olacak.

Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği tarafından yapılan bu etkinlik, 24 Haziran Salı günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Etkinliğe Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort ve Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Philippe Close da katılım sağlayacak. - İSTANBUL