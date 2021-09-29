Galatasaray'ın alamadığı Gedson için Ahmet Nur Çebi'den bomba açıklama: Bize geliyordu ama Pjanic'i seçtik

DHA'da yer alan habere göre; Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ajax maçı sonrası gazetecilerle sohbetinde transfer döneminde yaşananları anlattı.

"BİR İSMİ ALAMADIK"

Çebi transfer döneminde alamadıkları tek ismin Kaan Ayhan olduğunu belirterek, "Almak isteyip de alamadığımız tek oyuncu Kaan Ayhan oldu. Devre arasında takımındaki durumuna göre tekrar girişimde bulunacağız" diye konuştu.

"PJANİC ÇIKINCA VAZGEÇTİK"

Başkan Çebi, Gedson transferiyle ilgili ise " Gedson Fernandes'i son gün alıyorduk. Ama Pjanic ismi çıkınca vazgeçtik. Tercihimizi Pjanic'ten yana kullandık. Dünya çapında yıldıza 2 milyon 750 bin euro veriyoruz. Cenk Tosun'a da sözüm var. Sezon sonu gelmek isterse kapımız açık" açıklamasında bulundu.