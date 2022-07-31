Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika
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Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da

31.07.2022 21:44
Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi.

Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.

Fredrik Midtsjö, daha sonra kendisi için bekletilen araçla havalimanından ayrıldı.

Tecrübeli oyuncunun yarın sağlık kontrolleri sonrası sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Galatasaray, Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Galatasaray, Hollanda, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da - Son Dakika

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