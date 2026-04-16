Galatasaray'ın Antrenmanına Yoğun İlgi

GALATASARAY, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına basına ve taraftarlara açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanda gribal enfeksiyonu bulunan İlkay Gündoğan ve Mario Lemina'nın yanı sıra tedavisi süren Yaser Asprilla yer almazken, Metehan Baltacı ise takımla birlikte çalıştı.

Antrenmanı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş ile yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe takip etti.

FUTBOLCULARA VE TEKNİK HEYETE BAKLAVA İKRAM EDİLDİ

UltrAslan tribün liderlerinden Sebahattin Şirin, antrenman öncesinde takımla bir araya gelerek konuşma yaptı. Şirin, "Üç senedir burada olanlar var. Bu sene dört sene olacak inşallah, seneye de beş sene. Üç sene buraya siz getirdiniz, bundan sonra da sizinle şampiyon olacağız. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından futbolculara ve teknik heyete baklava ikram edildi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının antrenmanına büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık bin sarı-kırmızılı futbolseverin izlediği çalışma için tesis çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Antrenman sırasında tezahüratlarda bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncuları tek tek tribüne davet etti. Futbolcular da tribüne gelerek üçlü çektirdi. Antrenman sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular, tribünlere giderek taraftarlarla buluştu. Taraftarlara imza dağıtan sarı-kırmızılar, hatıra fotoğrafları çektirdi. Taraftarlar, 'Bu takım bu sene söke söke şampiyon' ve 'Buraya kadar siz getirdiniz, şampiyonluk kupasını kaldıracak olan yine sizlersiniz' yazılı pankartlarla takımlarına olan inançlarını dile getirdi.