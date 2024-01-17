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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe derbisinin ardından sakatlığından dolayı forma giyemeyen ve izin verilen Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a döndü. Arjantinli yıldızın Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor.

17.01.2024 - 22:49,  Güncelleme: 23:34
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Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi akşam 22.30 sıralarında İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe derbisinin ardından sakatlığından dolayı ligde oynanan Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro Icardi, ailesiyle birlikte Sao Paulo'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla akşam 22.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAMASI BEKLENİYOR

Takımla birlikte çalışmalara başlayacak Icardi'nin, Galatasaray'ın pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçta maskeyle sahada olması bekleniyor.

Galatasaray\'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul\'a geldi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi - Son Dakika


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