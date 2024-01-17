Galatasaray\'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul\'a geldi

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi akşam 22.30 sıralarında İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe derbisinin ardından sakatlığından dolayı ligde oynanan Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyen Mauro Icardi, ailesiyle birlikte Sao Paulo'dan havalanan Türk Hava Yolları'na ait TK16 sefer sayılı tarifeli uçakla akşam 22.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi.
Takımla birlikte çalışmalara başlayacak Icardi'nin, Galatasaray'ın pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçta maskeyle sahada olması bekleniyor.
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