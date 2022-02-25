Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu

25.02.2022 14:40
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona oldu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda kuralar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Galatasaray'ın da yer aldığı kura çekiminde, 16 takım 8 eşleşme oluşturdu. Avrupa Ligi E Grubu'nu Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın üzerinde lider bitiren ve play-off turunu atlayarak direkt son 16 turuna yükselen sarı kırmızılı takımın bu turdaki rakibi İspanya temsilcisi Barcelona oldu.

Sarı kırmızılı takım, Barcelona ile ilk maçını 10 Mart'ta İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Camp Nou'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynanacak.BARCELONA 20 SENE SONRA İLK KEZBarcelona, en son 2002'de bir Türk takımı ile karşı karşıya gelmişti. Katalan ekibi, 13 Kasım 2002'de Şampiyonlar Ligi grup aşaması mücadelesinde Galatasaray'ı kendi sahasında konuk etmiş ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İki takım 20 sene sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.SON 16 TURUNDA EŞLEŞMELERUEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki 8 eşleşme şu şekilde: Barcelona (İspanya) - Galatasaray (Türkiye) Rangers (İskoçya) - Kızılyıldız (Sırbistan)Braga (Portekiz) - Monaco (Fransa) Porto (Portekiz) - Lyon (Fransa)Atalanta (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)Sevilla (İspanya) - West Ham United (İngiltere)Leipzig (Almanya) - Spartak Moskova (Rusya)

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)


YORUMLAR
500
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona! UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona! UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Galatasaray, Barcelona, İspanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:59 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
13:15 Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 14:46:04. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement