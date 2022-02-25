Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu - Son Dakika

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda kuralar, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Galatasaray'ın da yer aldığı kura çekiminde, 16 takım 8 eşleşme oluşturdu. Avrupa Ligi E Grubu'nu Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın üzerinde lider bitiren ve play-off turunu atlayarak direkt son 16 turuna yükselen sarı kırmızılı takımın bu turdaki rakibi İspanya temsilcisi Barcelona oldu.

Real Betis (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)