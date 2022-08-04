Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu

Haris Seferovic'in ardından bir golcüyü daha kadrosuna katmak için harekete geçen Galatasaray'da ilk hedef Dries Mertens. İtalya'da çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar bu transferde mutlu sona çok yakın.

YENİ SEZONDA GALATASARAY FORMASI GİYECEK

İtalyan gazeteci Jolanda De Rienzo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray'ın Napoli ile yollarını ayıran dünyaca ünlü golcü Dries Mertens ile anlaşmaya vardığını belirtti. Di Rienzo yaptığı paylaşımda, Belçikalı futbolcunun yeni sezonda yüzde 99 sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.

YARINA KADAR AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Di Rienzo'nın haberine göre, transferin tamamlanması için artık sadece imzaların atılması bekleniyor. Galatasaray'ın Belçikalı golcünün transferini en geç yarın resmi olarak duyuracağı ifade edildi.