Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu

04.08.2022 16:17
Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu

İtalyan gazeteci Jolanda De Rienzo, Galatasaray'ın bir süredir gündeminde bulunan Dries Mertens ile anlaşmaya vardığını duyurdu. De Rienzo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçikalı futbolcunun yeni sezonda yüzde 99 sarı-kırmızılı formayı giyeceğini belirtti.

Haris Seferovic'in ardından bir golcüyü daha kadrosuna katmak için harekete geçen Galatasaray'da ilk hedef Dries Mertens. İtalya'da çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar bu transferde mutlu sona çok yakın.

YENİ SEZONDA GALATASARAY FORMASI GİYECEK

İtalyan gazeteci Jolanda De Rienzo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Galatasaray'ın Napoli ile yollarını ayıran dünyaca ünlü golcü Dries Mertens ile anlaşmaya vardığını belirtti. Di Rienzo yaptığı paylaşımda, Belçikalı futbolcunun yeni sezonda yüzde 99 sarı-kırmızılı formayı giyeceğini açıkladı.

YARINA KADAR AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Di Rienzo'nın haberine göre, transferin tamamlanması için artık sadece imzaların atılması bekleniyor. Galatasaray'ın Belçikalı golcünün transferini en geç yarın resmi olarak duyuracağı ifade edildi.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü Galatasaray'ın Fatih Terim paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:50 Antalya'da tepki çeken görüntü! Turist kadınlar tuvaletini sokağa yaptı
15:33 Sevgilisinin kalçasını çekip sosyal medyada paylaşan Arturo Vidal olay oldu
15:33 Yediiklim Yayınevi'nin öğretmeni sosyal medya canlı yayınında konuştu: İğne deliği kadar bir şey bulsunlar intihar edeceğim
15:18 Tren, park halindeki aracı biçti! Araç sahibinin tavırları şaşırttı
15:13 Mehmet Yalçınkaya, adını kullanan işletmelere savaş açtı: Hepsini ifşa edeceğim
15:06 YAŞ toplantısı sona erdi! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler 4 yıldan daha uzun süre görev yapacak
15:00 200 euro ile sigarasını yakan iki kuzen tepkilerin odağında!
14:37 Kılıçdaroğlu'ndan KPSS'nin iptali sonrası sert sözler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan saraya, en aşağıya kadar çürüyen bir devlet yapısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 16:17:39. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement