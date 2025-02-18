Galatasaray'ın Borcu Yarıya İndi

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yaptıkları yapılandırma anlaşmasındaki toplam borcu 2,7 milyar liradan 1,2 milyar liraya düşürdüklerini söyledi.

Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen divan kurulu toplantısında Galatasaray Adası, Florya, Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve Riva'nın aralarında bulunduğu projelerle ilgili açıklamada bulundu.

Yürüttükleri projelerin büyüklüğünden bahseden Özbek, "Aynı anda 6 proje yürütüyoruz. Her biri paha biçilmez, Galatasaray'ın geleceğini hazırlıyor. Bana ve yönetime verilen destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sizin desteğiniz ve cesaretlendirmeniz olmasa her biri devasa büyüklükteki projelerin altından kalkamazdık. Bu yönetime gösterilen desteği alkışlıyorum." ifadelerini kullandı.

Sermaye artışı yaparak önemli bir gelir elde ettiklerini aktaran Özbek, "Sermayemizi 4 kat artırdık. Buna kulübümüzün ihtiyacı vardı. Küçük yatırımcıdan 1 milyar 728 milyon liralık fon geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yaptığımız anlaşmaya göre bu paranın yaklaşık 1,5 milyar lirasıyla yapılandırmadan kaynaklanan borcumuzu ödedik. 2 milyar 700 milyon lira seviyesinde olan borcumuz, 1 milyar 200 milyon lira seviyesine indi. Florya projesi ve B planımızdan elde edeceğimiz fonla kısa sürede Türkiye Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkacağız. Gelen paranın diğer 200 milyon liralık kısmı, SPK'nin bize önerdiği şekilde kulübe ait vergi borçları ve amatör branşlara harcanması için ayrıldı." diye konuştu.

Florya arazisinde ihaleye çıkıldığına değinen Özbek, "İhale şartnamesini çok sayıda müteahhit satın aldı. İlgi çok fazla. Süreyi uzatma talepleri geldi. İhale sürecimiz devam ediyor. İnşallah nisan ayı gibi tamamlamaya çalışıyoruz." dedi.

Florya'dan taşınacakları Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmaların sona yaklaştığını vurgulayan Özbek, "Florya'da yer teslimi yapmak zorundayız. Onun için Florya'nın Kemerburgaz'a taşınması mecburi. Futbol A Takımı için yerleşkemiz bitti. 15 bin metrekareye modern, Avrupa kulüplerinin imrendiğimiz tesisleriyle yarışacak, hatta birçoğunun da üzerinde olan bir tesis kazandırdık. Okan hoca, 'Biz artık yurt dışında yaz kampına da gitmeyiz. Burada kamp faaliyetlerimizi sürdürürüz.' dedi. Futbolcularımız da Florya'ya gitmek istemiyor. Tesisin ilk fazını tamamladık. İkinci fazda akademi bölümü var. Projelerini hazırladık. Çok kısa sürede inşaata başlayacağız. A Takım'ın idmanlarını etkilemeden akademiyi tamamlayacağız." açıklamasını yaptı.

Başkan Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden Vadistanbul'a inen arazide yapacakları tesisin maketini divan kurulu toplantısına getirdi.

Toplam kapalı alanının 100 bin metrekare olduğunu aktaran Özbek, "Tesisin, stadın yanında olması çok önemli. İdari binamızı stattan taşımayı düşünüyoruz. Stadı çok zor ısıtıyoruz. Dağılmışlık var. Yönetim masrafları çok üst seviyede. Bence Galatasaray'ın önümüzdeki 100 yılına hizmet edecek bir proje. Bizi cesaretlendirin, bize destek verin. Böyle bir projeyle gündeme gelmekten gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Derkan: "Yabancı hakem bana mantıksız geliyor"

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yabancı orta hakem talep edilmesiyle ilgili konuştu.

Süper Lig'de sadece şampiyonluk yarışı olmadığına vurgu yapan Derkan, şunları kaydetti:

"Karşımızda asalet ve zarafetten çok uzak kişi veya topluluklar var. Türk futbolunun rekabeti açısından kulüpler önemlidir. Ancak uygulamalar, adil, eşit ve güzel oyunu bozmayacak şekilde yapılması lazım. Yabancı hakem mevzusu gündemde. Süper Lig'de 19 takım var. Her hafta 9 maç oynanıyor. Sadece şampiyonluğa oynayan takımlar arasında değil ligde kalmaya oynayan takımlar arasında da ciddi bir rekabet var. Futbolun adil, eşitlik içinde olması için getirecekseniz bütün maçlara yabancı hakem getireceksiniz. Bunu bizden başka dile getiren yok. Bu konuyu önemsiyorum. Şampiyonluk kadar, Avrupa kupalarına katılım ve ligde kalmayı da etkileyen bir mücadele var. Futbol ligi bir bütündür. Bir haftada dokuz maç vardır. Avrupa'da kendi ligleri devam ettiği için yabancı hakem bana mantıksız geliyor. Kalburüstü hakemlerini kendi turnuvaları devam ederken kim başka bir lige gönderir. Bu konu çok aceleye gelmiştir. Oyunun adaleti için yapılacaksa önümüzdeki sezon için planlanmalıdır."

Derkan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun derbi öncesi kulüp başkanlarını davet etmesiyle ilgili, "Çok sayın TFF Başkanı ve yönetimi, derbi maç oynayacak 2 kulübün başkanını davet etmiş. Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne göre sahada inceleme yapılmayan pozisyonların kayıtları açıklanmayacaktı. İlk defa bizim Adana Demirspor maçındaki pozisyonla ilgili açıklama yapıldı. O zaman çok çok çok sayın TFF Başkanı, öncelikle kulübümüzün istediği 46 pozisyonun VAR kayıtlarını açıklar, eşitlik ve adaleti tesis eder, ondan sonra bu tip davetleri yapabilir." ifadelerini kullandı.

Divan kurulu başkanı Aykutalp ???????Derkan'ın bu sözlerinin ardından, üyeler arasından, "Bizden özür de dileyecek." şeklinde sesler yükseldi.